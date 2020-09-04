В Госдуме предложили тестировать знания школьников по географии с помощью зачетов

Депутат Олег Смолин, представляющий КПРФ, допустил введение проверки знаний географии для школьников в форме зачета.

«То, что школьники должны знать географию, у меня никаких сомнений не вызывает, как и историю, как и великую русскую литературу. Поэтому мы должны определиться с приоритетами. В каком-то виде, может быть, зачет, да, по географии, я бы, например, поддержал. Повторяю, не в форме ЕГЭ», – цитирует парламентария агентство «Москва».

По словам Смолина, который является первым заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке, необходимо определиться с точным форматом зачета и конкретными вопросами. «Уже сейчас есть хорошая форма, которая называется географический диктант. Может быть, простым вариантом было бы участие школьников в этом географическом диктанте, но продвижение знаний географии родной страны прежде всего. Это правильная идея», – отметил Смолин.