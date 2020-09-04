Глава католиков Беларуси: "Все мы и общество в целом нуждаемся в переменах"

Обращение главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича, которого ранее не пустили в Республику, было зачитано во время совместной молитвы священников Минска за Беларусь. В нем он отметил необходимость перемен в стране и призвал придерживаться моральных норм.

«Все мы, епископы, священники, посвященные, верующие миряне и общество в целом нуждаемся в переменах, — пишет он. — Стоячая вода портится и не пригодна к использованию. Вместе с тем проточная водя является здоровой. Латинское выражение ясно говорит: Qui non progredit, regredit — "Кто не идет вперед, возвращается назад". Мы призваны развиваться, это означает совершенствоваться в своей духовной и общественной жизни. Бог создал мир хорошим, но наказал людям его совершенствовать, что должно происходить во всех сферах нашей жизни» (цитата по Catholic.by).

Он также отметил, что кризис в Беларуси требует «ответственного» подхода, а при решении проблем необходимо руководствоваться не только политическими и экономическим принципами, но духовными, в частности, обращаться к ключевым моральным нормам: «Основной из которых является принцип никому не делать того, чего не желаешь сам», — призывает Кондрусевич.

Священник также выразил надежду на своё скорое возвращение в Беларусь, гражданином которой он является, а также на урегулирование проблем в стране.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео потребовал от руководства Республики разрешить митрополиту Кондрусевичу въезд в страну.