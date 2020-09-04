"Дорожная карта уже составлена": эксперт назвал сроки новой пенсионной реформы

В 2018 году российское общество было поставлено перед фактом проведения пенсионной реформы. Несмотря на все попытки властей создать видимость того, что идею о повышении пенсионного возраста всерьез обсуждают с общественностью, судьба миллионов будущих пенсионеров страны к тому моменту была уже предрешена. Соответствующий законопроект был принят и утвержден, несмотря на довольно серьезный протест и массовое общественное недовольство. Успокаивать волну народного гнева пришлось лично президенту Владимиру Путину, предложившему осенью того же года внести в соответствующий законопроект ряд «смягчающих» поправок.

Как бы там ни было, но пенсионная реформа шагает по стране уже практически два года, однако экономический эффект от ее проведения, как утверждают многочисленные экономисты и специалисты из других отраслей, оказался практически нулевым, если не отрицательным. На фоне провала идеи о глубоком переформатировании пенсионной системы страны многие даже заговорили о том, что властям в стремлении сэкономить на исполнении своих социальных обязательств в будущем непременно придется провести еще одну пенсионную реформу. И если сейчас в Госдуме куда чаще поднимают вопрос о том, чтобы отменить первое скандальное решение и вернуть россиян к прежним параметрам пенсионного возраста, то федеральный центр тем временем вполне может работать над новой версией пенсионной системы.

Эта версия частично подтверждается словами бывшего президента Национальной лиги управляющих, эксперта по работе с негосударственными пенсионными фондами Дмитрия Александрова, который в беседе с журналистами издания «СП» отметил, что правительство может предложить россиянам новую пенсионную реформу уже в ближайшие несколько лет. По словам эксперта, на подобные меры властям придется пойти из-за того, что государству уже через 10 лет не удастся в полной мере обеспечивать выплаты всем гражданам пенсионного возраста. Более того, специалист утверждает, что «дорожная карта» для проведения новой реформы в Кабмине давно составлена и просто ждет своего «звездного» часа.

«Правительство может "обрадовать" россиян новой пенсионной реформой уже в 2024-2025 годах. Причины этого заключаются в том, что уже через 10 лет страна не сможет обеспечить выплаты всем пенсионерам. В будущем Россия столкнется с очень сильным демографическим провалом.

При условии, что наша экономика не получит сильное и быстрое развитие и продолжит демонстрировать невысокую степень роста, Пенсионный фонд России будет не в состоянии выполнять свои обязательства.

Естественно, всегда присутствует надежда на лучшее: не исключаю, что наша правящая элита к тому моменту образумится и разработает эффективные предложения по вопросу заботы о будущем наших стариков, но предпосылок к этому, к сожалению нет. Здравый смысл приводит нас к выводу, что к такому сценарию нам готовится не стоит.

Я уверен, что "дорожная карта" новой пенсионной реформы уже давно составлена», – заявил Александров.