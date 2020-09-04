Чернокожие франчайзи обвинили McDonald’s в дискриминации из-за отсутствия у них льгот

52 чернокожих бывших владельца франшиз McDonald's потребовали у сети быстрого питания 1 млрд долларов. С таким иском заявители обратились в суд Чикаго, обвинив McDonald's в расизме и дискриминации, пишет telegram-канал «Новый Век».

Бывшие франчайзи полагают, что корпорация не предлагала им выгодное расположение ресторанов и возможности роста на тех же условиях, что и белым франчайзи. При этом из-за плохого расположения кафе, считают истцы, им приходилось eвеличивать расходы, связанные с обеспечением безопасности, а их доходы нередко оказывались ниже общенациональной нормы, что приводило к банкротству.

Однако в самом McDonald's данные обвинения отрицают, ссылаясь на то, что сеть всегда лишь рекомендовала конкретные места для расположения ресторанов, но конечное решение всегда оставалось за самими франчайзи.