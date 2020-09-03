Супруга Алексея Навального: "Останутся со своим новичком, заедая его рафаэлкой"

Жена оппозиционного политика Алексея Навального Юлия после недельного перерыва опубликовала пост в своем Instagram.

Супруга оппозиционера выразила уверенность в том, что он непременно поправится. «А государственные террористы так и останутся со своим новичком, заедая его рафаэлкой. И всегда будут жить с этим, сколько бы лет они не стояли со свечкой на Пасху в храме», – написала она.

Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян после госпитализации Навального заявила, что у него «запущенная форма гипогликемии», при которой резко падает уровень сахара в крови. Симоньян отметила, что симптомы ей хорошо знакомы и что «у нее такое бывает», поэтому она носит с собой «рафаэлку».

Накануне, 2 сентября, власти Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». В сообщении немецкого правительства уточняется, что токсикологический тест провела лаборатория Бундесвера по просьбе клиники «Шарите», куда он был доставлен 22 августа. Состояние политика оценивается как тяжелое, но стабильное.

Навальный почувствовал себя плохо в самолете 20 августа по пути из Томска в Москву. Лайнер совершил срочную посадку в Омске. Оппозиционера госпитализировали в омскую больницу, затем перевезли в Германию. Причиной ухудшения самочувствия Навального российские врачи назвали нарушение обмена веществ.