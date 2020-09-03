Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства в 90-е

Красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц.

Об этом сообщается на сайте СКР.

«Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», – указывается в сообщении.

Помимо этого, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела – о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.

По версии СК, в 1994 году у 23-летнего члена возглавляемой предпринимателем преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов от совместной деятельности. «Спустя непродолжительное время перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Татаренков, который вышел из тюрьмы в 2020-м, в ходе повторного допроса в качестве свидетеля полностью подтвердил показания, данные им ранее, в том числе о том, что именно по просьбе Быкова он организовал убийство Войтенко и Наумова.

В мае Анатолий Быков был отправлен под арест до 4 июля 2020 года. По версии следствия, он причастен к организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым.