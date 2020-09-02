Пригожин назвал Шугалея патриотом, который принесет России громадную пользу

Пресс-служба «Конкорд» опубликовала ответ на журналистский запрос SIA Медуза. В нем было обозначено отношение петербургского бизнесмена к Максиму Шугалею.

«Шугалея Евгений Викторович горячо поддерживает. Считает, что он — патриот России, который будет освобожден и принесет громадную пользу своей стране. Патриоты, такие как Шугалей, в отличие от прозападных болтунов-либералов, умеют переносить тяготы и справляться с трудностями. Для многих он уже стал символом стойкости, мужества и борьбы против терроризма», — значилось в ответном сообщении.

Максим Шугалей был незаконно задержан в Ливии. Он стал пленником террористов группировки RADA, подконтрольной местным триполитанским властям — так называемому Правительству национального согласия. Туда также входят боевики запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида».

Вместе с коллегой, переводчиком Самером Суэйфаном, Шугалей находится в ливийском плену уже более года. Официальные обвинения им до сих пор не предъявлены. МИД и ФЗНЦ, где работали социологи, прилагают все усилия для освобождения россиян.