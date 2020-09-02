Половина компаний, работавших дома, вернулись в офисы

В мае в режим работы из дома как минимум частично перешли 59% российских компаний, однако к концу августа таких осталось лишь 28% — в 72% фирм заявляют, что у них никто больше не остается дома, следует из исследования Superjob.ru.

Чаще всего удаленную работу продолжают сотрудники из сферы IT (22% от тех, кто работает удаленно), бухгалтерии и финансов (19%), а также HR-департаментов (17%) и отделов продаж (16%). Реже это маркетинг (11%) и сотрудники call-центров и службы поддержки (11%)

В одной из IT-компаний пояснили, что работа из дома открывает для них новые возможности: «Так удобнее привлекать больше специалистов для работы над проектами. Больше, чем может вместить офис», — заявил её представитель.

В некоторых компаниях удаленно продолжают работать люди старше 65 лет, а также та часть персонала, которой для выхода в офис пришлось бы ехать на общественном транспорте.

В исследовании приняли участие 700 представителей отделов персонала из 128 городов России.