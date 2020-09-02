Осужден житель Перми, разместивший портрет Власова на сайте "Бессмертного полка"

Суд вынес приговор жителю Перми, опубликовавшему фотографию генерала Андрея Власова на сайте акции «Бессмертный полк».

Как сообщается на сайте СКР, 19-летний Даниил Симанов признан виновным в по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и осужден на 200 часов обязательных работ.

«Следствием и судом установлено, что 4 мая 2020 года Симанов, используя приложение в социальной сети, отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию изменника Родины Власова для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла», – указывается в сообщении. По мнению следователей, Симанов совершил противоправные действия «для оправдания предательства пособника нацистов Власова А. А. и героизации его персоны».

Отмечается, что сам молодой человек признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Напомним, в мае был возбужден ряд уголовных дел после публикаций фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Девятое уголовное дело завели в начале августа.