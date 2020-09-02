Мужскую и женскую одежду хотят вешать вместе, а книги – запретить фотографировать

Вместо отмены устаревших и излишних ограничений, которую предполагает «регуляторная гильотина», Минпромторг в рамках этого проекта хочет ввести новое: запрет фотографировать книги до их приобретения.

Также в список запрещенных для фотографирования вещей в магазине могут попасть газеты и другая печатная продукция, передают РИА Новости со ссылкой на проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, размещенный на официальном портале правовых актов.

Как поясняется, это необходимо «в связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов» подобной продукции. Книги нельзя будет не только фотографировать, но и копировать другими методами.

Кроме того, инициатива избавит продавцов от обязательства предоставлять свободный доступ к образцам реализуемой мебели, которые представлены в зале. Можно будет вешать вместе мужскую, женскую и детскую одежду, а также трикотажные, швейные, меховые изделия.