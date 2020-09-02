Минприроды предложило повысить статус шихана Куштау до федерального значения

Директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Алексей Григорьев на заседании в Общественной палате РФ сообщил о намерении Минприроды сделать шихан Куштау особо охраняемой природной территорией федерального значения.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров уже подписал постановление, где шихан Куштау был наделен статусом памятника природы регионального значения, пишет ТАСС.

Григорьев выразил надежду, что в ближайшее время НИИ экологии проведет все необходимые комплексно-экологические обследования ландшафта, чтобы доказать необходимость смены статуса на федеральный.

Также он заявил, что вскоре активисты намерены высадить тысячу деревьев на территории шихана. Кроме того, особый охраняемый статус в перспективе могут получить и другие шиханы.