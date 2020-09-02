Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ. Об этом пишет «Российская газета».

Теперь НДФЛ будет возмещаться только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ. Срок камеральной проверки сократится с трех месяцев до 30 дней, а перечисление денег на счет гражданина будет происходить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.

На данный момент для получения вычетов нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить к ней необходимые чеки и договоры. Деньги будут идти на счет не быстрее четырех месяцев: три месяца отводятся на камеральную проверку, еще месяц — на перечисление денег.

Минфин предлагает проверять суммы налоговых вычетов, заявляемые налогоплательщиком, по данным чеков онлайн-касс (социальные налоговые вычеты), банков (инвестиционные налоговые вычеты) и другим данным, к которым ФНС имеет доступ. Предполагается, что для получения вычета в упрощенном порядке достаточно только заявления с указанием реквизитов банковского счета, его можно будет подать только через личный кабинет налогоплательщика.

У налоговиков также появится право продлить срок камеральной проверки до трех месяцев, если есть признаки нарушения законодательства о налогах и сборах. Если нарушений не выявлено, то налоговый орган должен в течение трех дней после окончания проверки принять решение о предоставлении вычета, в течение десяти дней — направить поручение на возврат в казначейство, а казначейство — в течение пяти дней должно произвести выплату.

Для реализации этой инициативы потребуется 2,3 млрд рублей.