"Звездного будущего": космонавты с борта МКС поздравили учащихся с Днем знаний

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер записали видеообращение, посвященное 1 сентября.

Ролик опубликован в Twitter Роскосмоса.

«На орбите этот праздник у нас каждый день, ведь каждый день мы узнаем много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землей из иллюминаторов», – рассказал Анатолий Иванишин.

Роскосмос и российские члены экипажа 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (@ivan_mks63), поздравляют с Днем знаний! pic.twitter.com/6FbYI0ol08 — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 31, 2020

«Мы хотим пожелать, чтобы у вас День знаний был каждый день, потому что узнавать что-то новое – это очень интересно», – отметил Иван Вагнер, пожелав школьникам и студентам «космических успехов» в учебе и «звездного будущего». По словам космонавта, чем больше знаний приобретается, тем сильнее желание учиться. «Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный», – подчеркнул он.