Сына начальника МЧС освободили от ответственности за сутенерство в Тюмени

Тюменский суд прекратил уголовное дело по статье о сутенерстсве в отношении сына начальника МЧС по Свердловской области Виктора Теряева. Дело было прекращено с назначением судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей, пишет «Новая газета» со ссылкой на портал 72.ru.

Виталий Теряев был задержан с подельниками, которые в отличии от него получили обвинение. Утверждается, что они искали в интернете девушек, готовых оказывать интимные услуги за деньги и развозили их по саунам. С каждого клиента они брали по 3 тысячи рублей, но большую часть оплаты оставляли себе.

Ura.ru уточняет, что Виталий Теряев оформлен как предприниматель с 2014 года, но его деятельность официально оформлена как услуги по перевозке пассажиров.

Также известно, что в 2016 году в отношении Виталия Теряева уже было прекращено уголовное дело по статье о краже.