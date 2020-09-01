Россия по решению ЕСПЧ выплатит 9  тысяч евро казанцу, избитому милицией в 2007 году

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить жителю Татарстана Еркену Сарсембаеву 9 тысяч евро, сообщают «Такие дела».

Разбирательство велось по инциденту от 18 октября 2007 года, когда Сарсембаева задержали после пикета в защиту обманутых дольщиков и жильцов общежитий.

После визита в отделение милиции активисту потребовалась медицинская помощь. Согласно документам медосвидетельствования, на теле Сарсенбаева были обнаружены ушибы грудной клетки, мягких тканей правой руки, правого плеча и коленного сустава, гематомы и ссадины на шее.

Только на следующий год в местном суде активист смог добиться компенсации за побои в размере 10 тысяч рублей. В тот же год он обратился в ЕСПЧ в связи с недостаточным расследованием дела.

В итоге ЕСПЧ признал, что Россия нарушила две статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод: запрет пыток и свобода собраний.