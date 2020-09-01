Против директора заповедника в Утрише возбудили дело о халатности

Генпрокуратра возбудила уголовное дело по статье о халатности в отношении директора заповедника Утриш в Краснодарском крае. Об этом сообщает Росбалт.

В надзорном ведомстве подтвердили, что пожар, произошедший в конце августа, зафиксировали на территории заповедника в зоне несанкционированной туристической стоянки. Там же люди разводили костры, которые стали причиной пожара.

Директор не обеспечил соблюдения режима на территории заповедника и не принял достаточных мер для тушения огня.

Ранее в отношении директора заповедника уже было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил за то, чтобы механически перекрыть доступ к заповеднику. За время пожара из Утриша были эвакуированы тысяча человек.

«Почему можно за деньги жить в домиках, которые предоставляет заповедник, если там вообще нельзя находиться? Режим должен быть един для всех», — заявил Кондратьев.