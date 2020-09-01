Профессор Гасан Гусейнов, написавший про "клоачный" русский язык, покинул ВШЭ

Доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов с 1 сентября не работает в университете.

Об этом сообщил востоковед Игорь Дмитриев в Telegram-канале «Русский ориенталист», передает «Дождь». Сам Гусейнов уже подтвердил эту информацию.

Осенью 2019 года профессор опубликовал скандальный пост, в котором посетовал на «убогий клоачный» русский язык в периодических изданиях. Позже он объяснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют журналисты, политики, юристы и сотрудники правоохранительных органов.

Этическая комиссия ВШЭ рекомендовала профессору извиниться за свои слова, а ректор Ярослав Кузьминов призвал «помнить о чувстве такта и репутации своих коллег при выходе в публичное пространство».