"Первоклассный читатель" в 2020 году уходит в онлайн

Ежегодная городская акция знакомства первоклассников с детскими библиотеками традиционно проходит в начале учебного года под названием «Первоклассный читатель». В прошлом году в ней принимало участие более 15 000 детей из 487 первых классов из 208 школ столицы.

2020 год не станет исключением, однако для обеспечения эпидемиологической безопасности детей акция планируется к проведению в формате семейного онлайн-урока. Доступ к его просмотру будет открыт с 1 сентября по 31 октября после регистрации на портале Онлайн Библиогород. Все зарегистрировавшиеся участники получат привилегии от партнёров акции.

Семейный урок состоит из нескольких частей. В первой части урока ребят ждет мультфильм «Зачем ходить в библиотеки», видеопоздравление с Днем знаний от детских писателей, среди которых Хельга Патаки и Наталья Волкова.

А вторая часть включает в себя материалы, доступные для скачивания. Это и шаблон расписания уроков, который входит в состав читательского дневника, а также карточка первоклассника, которую можно обменять на читательский билет и привилегии от партнеров акции.

Организатор акции, Центральная городская детская библиотека имени А.П.Гайдара, подготовила рекомендательные списки книг – для маленьких участников и для взрослых, родителей педагогов и школьных библиотекарей.

Для чтения первоклассникам предложены книги, рассказывающие об их сверстниках, которые тоже начинают учиться: Агния Барто «Первоклассники», Мария Бершадская «Большая маленькая девочка» и другие.

Для родителей составлены списки книг, которые помогут взрослым, у которых в семье первоклассник, ответить на вопросы: как объяснить новоиспеченному школьнику, зачем ходить в школу, чем там придется заниматься, зачем готовить уроки и для чего получать знания; как создавать и поддерживать учебную мотивацию и т.п. Например: Оскар Бренифье «Зачем я хожу в школу?», Михаэлин Мэнди «Школа – это здорово!», Юлия Кузнецова «Расчитайка. Как помочь ребёнку полюбить чтение». Все списки сопровождаются комментариями специалистов библиотеки.

В помощь педагогам предлагается небольшой дидактический материал по самым популярным темам, с которыми педагоги работают в 1 классе. Материал состоит из списка книг, отобранных специалистами библиотеки из каталогов «100 лучших новых книг для детей и подростков» 2019 и 2020 годов, с краткими аннотациями, и заданий творческого характера по книгам. Этот материал может использоваться как на уроках, так и для организации семейного чтения.

Эти материалы для родителей и учителей будут размещены на портале Библиотека Москвы и продублированы на платформе Департамента образования города Москвы «Московская электронная школа» МЭШ.