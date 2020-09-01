Главу "Альянса учителей" уволили из питерского лицея №344 "за аморальный поступок"

Петербургский лицей №344 расторг трудовой договор в лидером профсоюза «Альянс учителей» Даниилом Кеном. Об этом педагог рассказал на своей странице в Facebook, пишет «ОВД-Инфо».

Договор расторгнут по инициативе лицея, по статье о совершении «аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Речь идет о возбуждении в отношении Кена двух уголовных разбирательств по статьям о побоях и неуважении к суду. По последнему делу в июне 2020 года дома у педагога проходил пятичасовой обыск. Проводили обыск по рапорту сотрудника Центра «Э», который нашел на странице подозреваемого обзывательство в адрес судьи.

Дело о побоях Даниил Кен считает липовым и политически мотивированным.