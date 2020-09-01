Блогер пожаловался в ФСБ на екатеринбургский Ресурсный центр для ЛГБТ

Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников написал заявления в ФСБ, Генпрокуратуру и в администрацию президента РФ с требованием проверить на законность мероприятие Ural Pride Week, организованное местным Ресурсным центром для ЛГБТ. Об этом пишет портал 66.ru.

Фестиваль местного ЛГБТ-сообщества должен был стартовать с 7 сентября. В нем запланированы лекции, мастер-классы, вечеринки и в том числе историческая прогулка по значимым для ЛГБТ городским местам.

Помимо требования проверить организаторов на предмет нарушения закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, Колесников потребовал уточнить, не нарушают ли мероприятия указ губернатора о коронавирусных ограничениях.

Представительница ресурсного центра Алла Чикинда пояснила, что все мероприятия имеют маркер «18+», в каждую из дат будут собираться не более 25 человек, на входе всем будут измерять температуру, проверять на наличие масок, обрабатывать руки и распределять в залах с учетом социальной дистанции.

Ранее Сергей Колясников прославился тем, что писал заявления в ФСБ, прокуратуру и администрацию президента на школьника из Нового Уренгоя, который покаялся во время выступления в Бундестаге за невинно погибших немцев во Второй мировой войне.