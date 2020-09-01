Башкирский суд арестовал акции БСК по требованию Генпрокуратуры

Акции Башкирской содовой компании арестованы в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры.

В соответствии с решением, которое принял Арбитражный суд Башкирии, в реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения, передает «Интерфакс».

Уточняется, что речь идет о пакетах акций, которыми владеют АО «Башкирская химия», башкирское АО «Региональный фонд» и ООО «Торговый дом "Башкирская химия». Все они выступают ответчиками по делу.

Иск надзорного ведомства был зарегистрирован накануне, 31 августа. Ранее была проведена проверка законности приватизации БСК.

Проверка началась после заявления Владимира Путина. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат – приоритеты работы компании резко изменились», – сказал президент.