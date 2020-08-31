Попова: Студенты и преподаватели вузов весь день должны носить маски

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 сентября преподаватели и студенты всех высших учебных заведений будут обязаны носить защитные маски во время занятий и в перерывах.

«Главное изменение для студентов вузов — это то, что они должны быть в масках в течение всего учебного процесса. И преподаватели тоже. Сегодня мы вынуждены предпринять именно такие меры, потому что студенты — самая активная в части общения часть нашего общества», — заявила она в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по РИА Новости).

Она также отметила, что ведомство не вводит никаких дополнительных ограничений для иностранных студентов, которые уже находятся в России. При этом те учащиеся, которые сейчас находятся за рубежом «смогут приехать тогда, когда это будет разрешено из разных стран, по тем правилам, которые будут определены».