В Забайкалье суд оштрафовал жителей на 2 млн из-за каменной надписи о Путине

Жителей Агинского района в Забайкалье признали виновными в мелком хулиганстве: они изменили каменную надпись «Агинское», символизирующую название населенного пункта, на фразу, оскорбляющую Путина. Как сообщает «Радио свобода», суд в своем сообщении решил заменить последнее на своеобразное сокращение «П...». Также суд установил, что такой выходкой трое нарушителей могли рассмешить лишь себя.

«Жители Агинского района, находясь на горе в западной части п. Агинское, что является общественным местом, ради шутки, с целью развеселить друг друга, для всеобщего обозрения переставили местами камни в надписи "Агинское", получив надпись "П…"», — объяснили в ведомстве.

Вот такую надпись ночью выложили неизвестные на сопке в поселке Агинское Забайкальского края. Утром надпись убрали, восстановив название поселка, сообщает «Чита. Ру» pic.twitter.com/vBxZ2faSUS — A.L.F. (@alf_julius) June 1, 2020

Отмечается, что двое местных жителей получили штрафы в 700 тысяч рублей, а третий — 800 тысяч. При этом саму надпись оперативно исправили на «Путиное» менее чем через час, и лишь какое-то время спустя исходное название было восстановлено.