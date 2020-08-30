Учителей не станут обязывать вакцинироваться от коронавируса

В Минпросвещения исключили «добровольно-принудительный» порядок вакцинации учителей от коронавируса. Об этом в эфире «Комсомольской правды» заявил глава департамента госполитики и управления в сфере общего образования ведомства Евгений Семченко.

«Никто добровольно-принудительно ни от каких коронавирусов или любых других [инфекций] не прививает, — заявил он. — Никто принудительно ни от каких коронавирусов никого прививать не будет!»

Он также отметил, что прививки от какой бы то ни было болезни — «всегда дело добровольное». Решение о том, хотят ли педагоги вакцинироваться от COVID-19, им предстоит принимать самостоятельно.

Напомним, ранее в министерстве также заявили, что они не намерены обязывать преподавателей носить на занятиях защитные маски, однако такое решение могут принять на уровне региона или муниципалитета.