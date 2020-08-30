Певцов в Коммунарке и обвал гостиницы в Китае. Новости к утру 30 августа

Известный актер Дмитрий Певцов попал в больницу Коммунарки с воспалением легких. При том, что медучреждение изначально специализируется по воле судьбы на ковидных пациентах, выяснилось, что тест на коронавирус у народного артиста дал отрицательный результат, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

В китайской провинции Шаньси в субботу обрушилась гостиница. Сейчас, по данным министерства чрезвычайных ситуаций Китая, число смертельных жертв достигло 29. Также известно, что 28 человек ранены, из которых семь имеют тяжелые травмы. Причины и обстоятельства случившегося пока выясняются.

В Хабаровске задержали водителя еще одного «фургаломобиля» (фудтрака с агитационными плакатами), который принимал участие в 50-ом дне акций протеста против ареста бывшего губернатора края. Ростислава Смоленского обвиняют в повторном нарушении статьи о проведении массовых акций. По вменяемым ему обстоятельствам суд может назначить наказание до 30 суток ареста или штраф до 300 тысяч рублей, пишет «ОВД-Инфо».

В NASA предупреждают, что к Земле приближается астероид диаметром от 22 до 49 метров. Название небесного тела — 2011 ES4, пролетать оно будет рядом с планетой на расстоянии около 120 тысяч километров со скоростью 8 километров в секунду, пишет ТАСС.