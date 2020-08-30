Авторы "Мама Беларусь" против Лукашенко и использования песни на его митингах

Музыканты Александр Бадюкин и Юрий Дутко, которые являются авторами песни «Мама Беларусь», широко использующейся на митингах в поддержку Александра Лукашенко, заявили, что не давали своего согласия на это, и запретили подобное применение трека в будущем.

«Естественно, нас никто не спрашивал, и согласие мы не давали на использование песни для подобного рода. Так вот, мы категорически против. Мы не поддерживаем нынешний режим. Такова наша позиция. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ», — говорится в их сообщении в группе во «ВКонтакте», обращает внимание «Медиазона».

Напомним, что примерно через неделю после начала протестов в Республике начали появляться организованные митинги в поддержку действующей власти. Неоднократно сообщалось, что их участников в разных городах зачастую свозят на автобусах, они уходят сразу после завершения официальной программы, а часть из их участников составляют бюджетники, для которых это становится обязательством.