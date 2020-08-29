Дизайнера Лебедева наградили медалью "За заслуги перед Отечеством"

На официальном портале правовой информации появилась информация о награждении дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ подписал президент РФ Владимир Путин, передает «Медиазона».

Уточняется, что первой государственной медали Лебедев удостоился за засулги в становлении и развитии рунета.

Помимо Лебедева аналогичные награды получили руководитель компаний InfoWatch Наталья Касперская, заместитель директора «Российской ваучерной компании» Алексей Белов, экс-чиновник Минкомсвязи Василий Долматов и другие.

«Известия» пишут, что Путин также выдал награду лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву. Его он наградил орденом Александра Невского.