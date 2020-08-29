Чипированные свиньи и забаненный препарат от аллергии. Новости к утру 29 августа

Около гостиницы «Минск» в Беларуси задержаны россияне Сергей Сергеев и Михаил Фалин, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Задержание произошло во время очередных протестных митингов в связи с переизбранием (по официально объявленным результатам выборов) президента Александра Лукашенко. Россияне были задержаны ОМОНом во время шествия по проспекту Независимости.

Телеканал «Россия 1» тем временем анонсировал интервью президента РФ Владимира Путина, в котором тот заявляет, что страна признает результаты выборов, прошедших в республике Беларусь: «Мы исходим из того, что выборы состоялись», — цитирует Путина ИА Regnum.

Илон Маск на фоне слухов о тайном чипировании населения Биллом Гейтсом делом показал, как на самом деле чипируются живые существа. Во время презентации компании Neuralink он рассказал об успешном вживлении мозгового чипа в голову свиньи. Хрюшка, по его словам, живет в состоянии киборга уже два месяца. Также одному животному было введено два чипа, чтобы продемонстрировать возможность одновременной работы двух устройств, передает «Газета.ru».

Теперь важно отследить, чтобы чипирование использовали без таких злоупотреблений.

Сервис TikTok начал блокировать видео челленджа с передозировкой препаратом «Бенадрил», пишет ТАСС.

Затереть информационное поле от опасных видеозаписей потребовал Роскомнадзор после обращения Росмолодежи и депутата Мосгордумы Бориса Менделевича. Первые признали, что подобные видео несут угрозу для здоровья несовершеннолетних.