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Новости дня

30 августа, воскресенье

[09:43]Индия могла отказаться от учений в РФ из-за отношений с Китаем и Пакистаном
[09:35]"Замечательная погода прогнозируется": Синоптики обещают теплое начало сентября
[08:40]Присутствие армии США в Ираке сократится с 5,2 до 3,5 тысяч солдат
[08:00]Певцов в Коммунарке и обвал гостиницы в Китае. Новости к утру 30 августа

29 августа, суббота

[18:00]Правительство Южной Осетии отправлено в отставку по требованию протестующих
[17:42]Спасатели фонда Бэнкси направились к судну с мигрантами в Средиземном море
[17:04]Страны ЕС, США и Британия выступили с официальной позицией по Беларуси
[16:30]Под Пермью задержан подросток, подозреваемый в убийстве девочки
[15:07]Дизайнера Лебедева наградили медалью "За заслуги перед Отечеством"
[14:10]Бастрыкин после акций на Куштау потребовал разобраться с долей государства в БСК
[13:17]300 машин выехали на автопробег в поддержку Лукашенко
[12:08]В Ливии лишили должности министра МВД за применение оружия против демонстрантов
[11:10]50-я акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала полторы тысячи человек
[10:14]Чипированные свиньи и забаненный препарат от аллергии. Новости к утру 29 августа
[09:37]Правительство Южной Осетии поднимет вопрос об отставке генпрокурора
[09:15]Нацмедпалата выступила против сокращения бюджета здравоохранения до 2023 года

28 августа, пятница

[18:03]Тихановская не против посредничества РФ и выступает за сохранение суверенитета Беларуси
[17:54]Бывший топ-менеджер "Газпрома" приобрел автомобиль за 56 млн
[17:44]"Если он останется, то все – больше тут делать нечего": IT об отъезде из Беларуси
[16:39]ВС заявил о 10-кратном росте числа осужденных за госизмену, шпионаж и экстремизм
[16:01]"Шарите": Навальный в стабильном состоянии в искусственной коме на ИВЛ
[15:42]Лукашенко сравнил вторжение Гитлера в СССР с угрозой Беларуси: "Я учил историю"
[15:31]"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь". Лукашенко ответит на санкции ЕС
[14:53]Собянин отвел коронавирусу не больше полугода. 46% россиян не верят в вакцину
[14:25]Цепкало про слова Лукашенко о флаге: "В глазах общества он сам и есть Гитлер"
[13:59]Ситуация с Навальным и протесты в Белоруссии ослабили спрос на российские активы
[13:39]"Подло себя ведут": Лукашенко призвал бизнес к лояльности и к концу "вакханалии"
[13:03]"Чего боится Путин": The Economist вышел с Путиным и Навальным на обложке
[12:27]Украина будет пропускать белорусов на свою территорию, несмотря на коронавирус
[12:00]"Пусть увольняются махинаторы": Тихановская призвала учителей не слушать Лукашенко
[11:48]В российских школах отменят единый звонок из-за ситуации с COVID-19
[11:17]Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок в нем
[11:09]Трамп дал согласие баллотироваться в президенты от Республиканцев на второй срок
[10:57]Путин за пять лет не вызвал у россиян такого интереса, как Ефремов и Беларусь
[10:15]Российских журналистов без аккредитации отправят из Белоруссии в Россию
[09:35]В Москве от COVID-19 вылечились более 200 тыс. человек. Им предлагают донорство
[09:17]В Москве четверо неизвестных похитили у двоих мужчин 3,6 млн рублей
[08:37]Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку
[08:25]Украина приостанавливает все контакты с Белоруссией на неопределенный срок

27 августа, четверг

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Чипированные свиньи и забаненный препарат от аллергии. Новости к утру 29 августа

Общество
10:14, 29 августа 2020

Чипированные свиньи и забаненный препарат от аллергии. Новости к утру 29 августа
Илон Маск // Фото: Global Look Press
Илон Маск // Фото: Global Look Press

Около гостиницы «Минск» в Беларуси задержаны россияне Сергей Сергеев и Михаил Фалин, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Задержание произошло во время очередных протестных митингов в связи с переизбранием (по официально объявленным результатам выборов) президента Александра Лукашенко. Россияне были задержаны ОМОНом во время шествия по проспекту Независимости.

Телеканал «Россия 1» тем временем анонсировал интервью президента РФ Владимира Путина, в котором тот заявляет, что страна признает результаты выборов, прошедших в республике Беларусь: «Мы исходим из того, что выборы состоялись», — цитирует Путина ИА Regnum.

Илон Маск на фоне слухов о тайном чипировании населения Биллом Гейтсом делом показал, как на самом деле чипируются живые существа. Во время презентации компании Neuralink он рассказал об успешном вживлении мозгового чипа в голову свиньи. Хрюшка, по его словам, живет в состоянии киборга уже два месяца. Также одному животному было введено два чипа, чтобы продемонстрировать возможность одновременной работы двух устройств, передает «Газета.ru».

Теперь важно отследить, чтобы чипирование использовали без таких злоупотреблений.

Сервис TikTok начал блокировать видео челленджа с передозировкой препаратом «Бенадрил», пишет ТАСС.

Затереть информационное поле от опасных видеозаписей потребовал Роскомнадзор после обращения Росмолодежи и депутата Мосгордумы Бориса Менделевича. Первые признали, что подобные видео несут угрозу для здоровья несовершеннолетних.

Тема: Илон Маск

Теги: #Путин #протесты в Белоруссии

Рубрика: Общество

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Сейчас у освещающих эту историю пропагандистов явные проблемы – теперь-то сквозит где-то у американских товарищей. И по этому поводу все население МКС дружно заперлось в российском модуле «Звезда». Приходится выдвигать осторожные версии про все те же микрометеориты или какой-то особо злобный и мелкий космический мусор. И мы тут напрасно ждем версии, что диверсию затеял единственный американец

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То, что происходит сейчас в головах и умах по поводу белорусских событий, – это война фобий. Одни боятся неадекватной жестокости авторитарной власти, другие – внешней экспансии «мировой закулисы». Двигателем обоих процессов является не только обострённое чувство справедливости, но и страх

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Дмитрий

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Никакая свобода не приносит благ ни диктатору, ни художнику. Вот почему среди российской творческой интеллигенции у Лукашенко больший процент сторонников, чем на родине: в Минске к искусству относятся с тоталитарной серьезностью. Кроме того, российских художников не пытают; а если и пытают, то что такое это полицейское насилие по сравнению с муками творчества!

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