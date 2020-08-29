Бастрыкин после акций на Куштау потребовал разобраться с долей государства в БСК

Следственный комитет по поручению председателя Александра Бастркина начал проверку в отношении «Башкирской содовой компании», пишет «Медиазона».

Еще ранее Генпрокуратура настаивала, что компания была приватизирована помимо воли Российской Федерации. По этому поводу был подан судебный иск.

На этой неделе президент Владимир Путин потребовал провести проверку в отношении сделки об объединении двух компаний в БСК, в результате чего доля государства сократилась с 62% до 38%. «И как результат — приоритеты работы компании резко изменились», — сетовал Путин.

Ажиотаж вокруг разработки шихана Куштау поднялся благодаря местным активистам, которые провели на площадке многотысячные акции протеста. В один из дней на такой акции сотрудники ЧОП и силовики задержали около 80 человек. После этого глава Башкирии Радий Хабиров приостановил работы и пообещал наделить Куштау статусом особо охраняемой зоны.