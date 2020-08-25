Шойгу дал старт Армейским играм и форуму "Армия-2020"

АрМИ-2020 и форум «Армия-2020» официально начались 23 августа, старт масштабным международным мероприятиям дал Сергей Шойгу.

В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл ежегодные Армейские международные игры-2020 и традиционный технический форум «Армия-2020». Шойгу подчеркнул роль развития военных технологий, за которыми пристально следят и гражданские специалисты. Также министр обороны пожелал удачи командам, прибывшим на Игры: их в этом году более 90.

Напомним, что на АрМИ-2020 иностранные делегации начали прибывать заранее. Все команды прошли тесты на covid-19 и выдержали положенный двухнедельный карантин. В это время у них была возможность привыкнуть к новым условиям и провести итоговые тренировки.

Обеспечение безопасности и комфорта участников АрМИ-2020, соревнующихся на территории России, полностью взяли на себя наши организаторы. Они на протяжении всех Игр контролируют как размещение команд, так и их питание. В разнообразном меню на выбор представлены интернациональные блюда на любой вкус – борщ, рассольник, мясной суп по-индийски, курица с жареными грибами, чепал-кебаб, рубленный бифштекс, рыбное карри, говядина по-деревенски, овощное рагу, отварной картофель, крупы, макаронные изделия, салаты, свежая овощная нарезка и многое другое. Готовят для военнослужащих те же повара аутсорсинговых компаний, что кормят солдат российской армии ежедневно.

За всеми командами закреплен свой медицинский персонал, который следит за соблюдением масочного режима, проведением профилактических мероприятий, дезинфекции и проветривания помещений. В первую очередь предусмотрены все меры для снижения риска заражения участников коронавирусом: социальное дистанцирование и работа персонала в защитной экипировке.

Отметим, что главной целью Армейских международных игр является не только демонстрация силы и мощности армиями разных стран, но и укрепление межгосударственных связей. Например, в этом году участниками соревнований стали команды Израиля и Палестины, не признающих друг друга государств. Также президент России Владимир Путин выразил надежду, что мероприятие с профессиональными военнослужащими сможет стать хорошим примером для патриотического воспитания молодежи.