Пресненский суд заявил, что билеты на процесс по делу Ефремова продают мошенники

Пресненский суд Москвы опроверг информацию о том, что занимается продажей билетов на заседание по уголовному делу Михаила Ефремова. Суд призывает граждан не пытаться их приобрести и не становиться жертвами мошенников, так как заседания по делу проводятся в открытом режиме и посетить их может любой желающий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«К так называемой продаже билетов на заседания по делу Ефремова суд не имеет никакого отношения, а также обращает внимание граждан на то, что этой торговлей, вероятно, занимаются мошенники. Для прохода на судебное заседание не существует никаких билетов, суд проводится в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий», — сообщили в пресс-службе, отметив, что при нехватке мест в зале, где непосредственно ведется заседание, присутствующим можно находиться в помещении, где процесс можно наблюдать по видеотрансляции.

Ранее на сайте Avito появилось объявление о продаже билетов в первый ряд на процесс по делу Ефремова за 500 тыс. рублей. Сейчас объявление с сайта удалено.

Очередное заседание по делу было перенсено с 24 на 31 августа из-за отсутствия на тот момент защиты у подсудимого. Однако позднее стало известно, что Ефремов вновь назначил Эльмана Пашаева своим адвокатом. Представляющий интересы потерпевших Александр Добровинский также ранее заявил, что бывший защитник Ефремова вновь станет адвокатом артиста, а схема с увольнением адвоката была проведена с целью затянуть процесс.