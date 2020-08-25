МВД: Движение АУЕ может стать источником митингов и беспорядков в России

В МВД посчитали, что участники экстремистских молодежных группировок типа АУЕ могут стать боевой единицей для проведения митингов и массовых беспорядков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Сергея Кравчука.

«Именно такие группы (типа запрещенного Верховным судом экстремистского движения АУЕ) могут стать боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления», — сообщил Кравчук во время выступления на круглом столе в Общественной палате РФ во вторник.

Ранее Верховный суд запретил на территории России движение АУЕ, признав его экстремистским.