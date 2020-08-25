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Минпросвещения не станет переносить 1 сентября на октябрь

Общество
10:39, 25 августа 2020

Минпросвещения не станет переносить 1 сентября на октябрь
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Пресс-служба Минпросвещения заявила, что учебный год начнется 1 сентября, как это и было запланировано. Там отметили, что все противоэпидемиологические меры уже приняты, а возможный перенос лишь вызовет социальное напряжение в обществе.

«Многие очень ждут возвращение учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение», — приводит ТАСС заявление пресс-службы министерства.

Там также пояснили, что начало учебного года традиционно пройдет 1 сентября во всех регионах, а образовательный процесс должен будет проходить «при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов». Соответствующие методики были разработаны при участии специалистов Роспотребнадзора.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что начало учебного года необходимо перенести на октябрь из-за угрозы существенного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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