KFC из-за коронавируса перестанет "облизывать пальчики"

Сеть ресторанов быстрого питания KFC на время коронавируса перестанет использовать слоган «Так вкусно, что пальчики оближешь» («It’s Finger Lickin’ Good»), следует из сообщения на сайте компании. Этой фразе уже 64 года.

«Мы полагаем, все согласятся, что этот год был непохожим ни на какой другой, и сейчас наш слоган кажется не совсем правильным», — говорится в релизе компании.

«Мы находимся в уникальной ситуации — у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую обстановку», — говорит глобальный директор по маркетингу KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай. Она также заверила, что отакз от слогана не приведет к изменению самой продукции.

В «подходящее время» эту фразу пообещали вернуть в обиход компании.