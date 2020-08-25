ЕС требует у России независимого и прозрачного расследования по Навальному

Европейский Суд по правам человека потребовал от России начать открытое расследование по отравлению Алексея Навального. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия должна сделать это незамедлительно. Об этом пишет Russia Today.

«Важно, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование», — гласит заявление Борреля. По его словам, люди в мире хотят знать факты.

Ранее немецкая клиника «Шарите», в которой сейчас находится Навальный, сообщила, что результаты обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы — к классу таких веществ относятся военные яды, чье действие может иметь долгосрочные последствия для человека.

Врачи омской больницы, в которой ранее пребывал Навальный, сообщали, что в ходе их обследования данные вещества выявить не удалось.

22 августа Навального транспортировали из Омска в берлинскую больницу после того, как 20 августа самолет с ним совершил экстренную посадку из-за резкого ухудшения состояния главы ФБК. Сейчас Навальный по-прежнему находится в состоянии комы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Угрозы жизни пока нет.