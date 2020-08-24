Сирия обесточена, а в Минске штурмуют резиденцию Лукашенко. Главное к утру 24 августа

На всей территории Сирии отключилось электричество в результате взрыва газопровода в районе Дамаска.

«Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии», — передает сирийское телевидение слова министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем допустил, что взрыв газопровода снабжающего южный регион страны, «мог быть террористическим актом».

Ганим также сообщил, что в результате инцидента из строя вышли три электростанции. Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения. В центре Дамаска подача энергии уже производится — остальные районы также постепенно восстановятся.

Митингующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости — главной резиденции Лукашенко. По словам пресс-секретаря главы респулики Натальи Эйсмонт, протестующие довольно скоро начали активно отступать.

«Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания», — рассказала Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.

Пресс-секретарь также рассказала о том, куда отлучался Лукашенко из резиденции во время митинга. По ее словам, президент «никуда не бежал», а вызвал вертолет и облетел районы сбора митингующих, чтобы ознакомиться с ситуацией.

Акция протеста в это воскресенье прошла без задержаний. По оценкам СМИ, число участников акции составило 150-250 тыс. человек.

Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль дал прогноз по состоянию Алексея Навального.

Бизиль заявил немецкому изданию Bild, что Навальный поправится после отравления, но несколько месяцев не сможет работать.

«Навальный поправится после попытки его отравить, однако как политик не сможет работать несколько месяцев», — сказал Бизиль.

«Я предполагаю, что он выживет, это моя интерпретация событий последних двух-трех дней», — сообщил основатель фонда, отметив, что для полной ясности картины, конечно, необходимо дождаться оценки немецких врачей.