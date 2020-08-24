Член белорусского КС: преследование оппозиции ограничивает диалог с властью

Член президиума Коодинационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что преследование членов президиума совета «ограничивает возможности диалога с властью». Об этом сообщает ТАСС.

«Действие правоохранительных органов в отношении членов Координационного совета, а также факт возбуждения уголовного дела в связи с созданием Координационного совета будут ограничивать возможности самого совета и диалога (с властью)», — заявил член президиума.

«Уже третий член президиума Координационного совета Лилия Власова приглашена сегодня в 15:00 в Следственный комитет для дачи показаний», — сказал Латушко. Ранее еще двое из семи членов президиума совета также были вызваны в СК.

Он подчеркнул, что Координационный совет нужен именно для налаживания диалога между обществом и властью — это необходимо для выхода из сложившегося политического кризиса в стране.

По словам Латушко, совет насчитывает уже 600 человек. «Мы приветствуем тех граждан Белоруссии, которые вступают в Координационный совет. На сегодняшний день у нас уже 600 членов Координационного совета. Все больше и больше граждан Белоруссии готовы участвовать в работе совета. Это важная для нас общественная поддержка», — сказал он.