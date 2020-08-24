ФСБ задержала в Татарстане финансиста ИГ, вербовавшего граждан РФ

В Татарстане задержан участник запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», который занимался ее финансированием.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу России на территории Республики Татарстан пресечена деятельность участника международной террористической организации «Исламское государство», причастного к организации трансграничного канала ресурсного обеспечения террористической организации. По заданию эмиссаров ИГ указанное лицо также осуществляло вербовку и переправку граждан России и стран СНГ на территорию Сирийской Арабской Республики», — сообщили в ЦОС.

Преступные связи задержанного установлены в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. Уточняется, что были «вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию».

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Во время обысков по месту жительства преступника были изъяты платежные инструменты, средства коммуникации и другие материалы, подтверждающие причастность задержанного к содействию ИГ.

[«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ — прим. Sobesednik.ru]