Жители поселков под Архангельском будут получать воду по купленным талонам

В поселках Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и в кооперативе «Лето» под Архангельском воду теперь будут выдавать по талонам. Цену одного кубометра агентство по тарифам и ценам назначило в 353 рубля. Об этом сообщает «Архангельск Онлайн».

«Такой способ расчетов был выбран не случайно. (...) Каждый житель сам решает, сколько воды ему необходимо получить для собственных нужд. Мы, в свою очередь, обеспечим доставку ресурса в полном объеме», — пояснили изданию в «РВК-Архангельск».

Они отмечают, что в дальнейшем способ оплаты может быть изменен, но пока для получения воды жителям требуется приобрести специальные талоны, которые продаются всего в двух местах. Их нужно показать водителю цистерны. Один талон дает право получить на руки двадцать литров воды.