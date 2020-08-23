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23 августа, воскресенье

[11:43]Варшава: слова об угрозе Беларуси – пропаганда, Польша не планирует интервенции
[11:13]"Проблема остается": Собянин заявил, что ждать вакцины ещё "месяцы и месяцы"
[10:53]Уволившегося следователя белорусского СК в России похитили и вывезли в Беларусь
[10:20]Зеленский на месте Лукашенко и слежка за Навальным. Главное к утру 23 августа

22 августа, суббота

[18:01]В Башкортостане загорелся кирпичный завод. Площадь пожара – шесть тысяч кв. м
[17:49]Минздрав Омской области: В моче Навального обнаружены кофеин и алкоголь
[17:07]"Страна переживет". Лукашенко призывает бастующие предприятия закрыться
[16:51]В Воронеже нашли брошенную девочку в коляске. Родителей еще не нашли
[16:38]ВВС Франции уничтожили группу террористов ИГ на границе Мали и Нигера
[15:34]Лукашенко заявил, что 60% видео с пострадавшими на акциях людьми – постановка
[15:07]В США скончался бывший гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман
[14:19]В Берлине врачи начали широкую диагностику состояния Алексея Навального
[13:26]Военные рассказали об экстренной посадке самолета Ан-26 в Перми
[12:59]Лукашенко требует обеспечить полную защиту территории страны. Особенно на западе
[11:46]Министерство информации Белоруссии заблокировало более 70 интернет-ресурсов
[11:26]В результате взрыва газа в Ярославле разрушено шесть квартир. Есть погибшие
[10:46]Дочь Ефремова Анна Мария порадовалась решению отца отказаться от своих адвокатов
[10:27]Навальный в Берлине, замгоссекретаря США едет в РФ. Главное к утру 22 августа

21 августа, пятница

[18:44]Ученые: для взятия анализа на COVID-19 достаточно прополоскать горло
[18:16]Посольство РФ ждет извинений от главы МИД Литвы за мнение о ситуации с Навальным
[17:59]Ефремов добровольно отказался от защиты Пашаева. Заседание перенесли на 24 число
[17:37]Болезни сердца скоро будут диагностировать по селфи
[17:21]Минздрав организует просветительские работы для сокращения абортов
[16:49]Навальный останется в Омске до стабилизации состояния. Врачи ФРГ не возражают
[16:23]У главы хабаровской фракции "ЕР" нашли квартиру за 80 млн рублей на Арбате
[16:01]Bloomberg: Кремль начал задумываться о Беларуси без Лукашенко
[15:07]Жена Навального потребовала от Путина разрешить перевезти политика в Германию
[14:25]Лукашенко обвинил во всем США и заявил, что на днях "решит проблему"
[13:37]Главврач: Навальный впал в кому из-за "нарушения обмена веществ"
[13:06]Колесникова призвала белорусов участвовать в "марафоне" по свержению Лукашенко
[12:23]Валерий Цепкало об "украинском сценарии", отношениях с РФ и будущем Беларуси
[11:06]Врачи путаются в показаниях, яда в крови пока не нашли. Что известно о Навальном
[10:24]Павел Чиков о Навальном: "Омский главврач зарабатывает себе на уголовку"
[09:50]Помпео: США поддерживают требования Евросоюза и новые выборы в Беларуси
[09:07]Полиция подтвердила отравление Навального. Они нашли следы вещества
[08:47]"Забастовки зажали диктатуру в угол": Тихановская призвала продолжать бастовать
[08:17]Навального запретили перевозить из Омска. Что известно к утру 21 августа

20 августа, четверг

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[21:53]На Лубянке прошли задержания участников акции в поддержку Алексея Навального
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"Проблема остается": Собянин заявил, что ждать вакцины ещё "месяцы и месяцы"

Общество
11:13, 23 августа 2020

"Проблема остается": Собянин заявил, что ждать вакцины ещё "месяцы и месяцы"
Сергей Собянин // Фото: Global Look Press
Сергей Собянин // Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остается «хорошей» в своей стабильности, но снимать оставшиеся ограничения он не будет до массовой вакцинации, до которой ещё «месяцы и месяцы».

«Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, ежедневно около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется"», — объясняет градоначальник в эфире федерального телевидения (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что это свидетельствует о том, что «проблема остается» и будет актуально до тех пор, пока не будет осуществлена «полная, массовая» вакцинация населения.

«Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационнные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии. Все равно, это несоизмеримо с тем, сколько мы прививаем от гриппа», — заявил Собянин.

Отметим, что сейчас российская вакцина, о которой говорит мэр, продолжает проходить необходимые испытания, чтобы выяснить степень её эффективности и безопасности для людей.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Москва #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Общество

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