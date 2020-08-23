"Проблема остается": Собянин заявил, что ждать вакцины ещё "месяцы и месяцы"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остается «хорошей» в своей стабильности, но снимать оставшиеся ограничения он не будет до массовой вакцинации, до которой ещё «месяцы и месяцы».

«Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, ежедневно около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется"», — объясняет градоначальник в эфире федерального телевидения (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что это свидетельствует о том, что «проблема остается» и будет актуально до тех пор, пока не будет осуществлена «полная, массовая» вакцинация населения.

«Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационнные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии. Все равно, это несоизмеримо с тем, сколько мы прививаем от гриппа», — заявил Собянин.

Отметим, что сейчас российская вакцина, о которой говорит мэр, продолжает проходить необходимые испытания, чтобы выяснить степень её эффективности и безопасности для людей.