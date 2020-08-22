Дочь Ефремова Анна Мария порадовалась решению отца отказаться от своих адвокатов

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария отреагировала на решение отца отказаться от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

«Ну, наконец-то, Господи», — написала Анна Мария в своем Twitter.

Ранее на заседании суда артист заявил, что отказался от услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской — дальше они продолжат работу с Ефремовым в качестве консультантов.

Актер мотивировал решение тем, что над Пашаевым «посмеиваются» представители потерпевшей стороны, в том числе адвокат Александр Добровинский. Актер намерен найти адвокатов посильнее — среди возможных кандидатов Ефремов рассматривает своих знакомых юристов Генриха Падва и Генри Резника.

По данным РБК, Падва еще не получал официального обращения от актера. «Когда будет — будем обсуждать», — добавил он. Резник в свою очередь сказал, что готов рассмотреть предложение Ефремова стать его адвокатом, если оно поступит.