Минздрав Омской области: В моче Навального обнаружены кофеин и алкоголь

Минздрав Омской области сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о том, что в моче Алексея Навального не были обнаружены яды, но были обранужены кофеин и алкоголь.

Об этом пишет «Медуза».

По информации ведомства, у политика сразу же были взяты анализы, так как одной из версий состояния Навального было отравление неопознанным токсином.

«Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин», — отметили в минздрав.

Конкретных данных о содержании алкоголя и кофеина в моче ведомство не предоставило.

20 августа несколько анонимных Telegram-каналов написали, что накануне госпитализации Навальный якобы употреблял алкоголь. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш эту информацию отвергла и обвинила каналы в том, что они «отрабатывают новый темник».