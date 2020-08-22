Министерство информации Белоруссии заблокировало более 70 интернет-ресурсов

Более 70 интернет-ресурсов на данный момент заблокировано в Белоруссии.

Об этом сообщает портал TUT.by, где также опубликован полный список заблокированных ресурсов.

В список попали «Медиазона», The Village, «Еврорадио» и радио «Свобода». Также был ограничен доступ к платформам «Голос» и «Зубр». По данным СМИ, доступ ограничили «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь».

После выборов президента 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции против Александра Лукашенко, набравшего, по данным правительства, 80% голосов. Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, которая уже с 11 августа находится в Литве. Участники оппозиционных акций не скрывают, что «протест немного выдохся».