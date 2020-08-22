Лукашенко заявил, что 60% видео с пострадавшими на акциях людьми – постановка

Глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан простить ошибки правоохранителей и не допускать межнациональную рознь в стране. Президент уверен, что 60% видео в интернете с пострадавшими от рук правоохранителей были постановочными.

Об этом сообщает ТАСС.

«Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись – простите их», – сказал Лукашенко сегодня на митинге в Гродно.