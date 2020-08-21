Посольство РФ ждет извинений от главы МИД Литвы за мнение о ситуации с Навальным

Посольство России в Литве ожидает извинений или предъявления доказательств от главы МИД балтийской республики Линаса Линкявичюса, заявившего в своем Twitter о якобы имеющем место намеренном затягивании отправки блогера Алексея Навального на лечение в клинику в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

В России посчитали, что публичным вбросом по поводу состояния здоровья гражданина России Навального министр «перешел грань дозволенного». «Подобные обвинения предполагают либо доказательства, либо извинения», — подчеркнуло посольство.

В пятницу на своей странице в Twitter Линас Линкявичюс написал, что российские власти намеренно тянут время, не отпуская Навального в клинику в Германию, и что это является «типичным» примером отношения Кремля к человеческой жизни. «Это выглядит как попытка замести следы», — заявил глава МИД.

20 августа пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, в котором летел оппозиционер, экстренно сел в аэропорту Омска, так как Навальному стало плохо во время полета. На данный момент он находится в коме.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг о готовности Германии оказать медицинскую помощь Навальному, если на это будет желание со стороны его окружения. Принять Навального у себя согласилась известная берлинская клиника «Шарите».

Правоохранительные органы РФ пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела после госпитализации Навального, так как до сих пор не выялено никаких признаков преступления.