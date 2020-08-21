Навальный останется в Омске до стабилизации состояния. Врачи ФРГ не возражают

Возможный перелет Алексея Навального в Германию будет для него рискованным. К такому выводу пришел консилиум врачей с участием специалистов из клиники в ФРГ.

Об этом сообщает ТАСС.

«Завершился очередной консилиум с участием наших коллег их Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния», — сказал журналистам главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский.

Он также напомнил, что, по словам сопровождающих Навального, ему стало плохо только после взлета самолета из томского аэропорта, поэтому у врачей есть основания полагать, что его состояние может вновь ухудшиться при изменении давления.