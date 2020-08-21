Минздрав организует просветительские работы для сокращения абортов

Минздрав совместно с Минтрудом России создаст дорожную карту по сокращению числа абортов и случаев отказа от новорожденных. В проекте также будут участововать некоммерческие организации. Об этом сообщает ТАСС.

«Разработка и реализация плана мероприятий (дорожной карты) по профилактике абортов, включающего совершенствование образовательных программ и повышение квалификации в сфере профилактики абортов, развитие инфраструктуры взаимодействия с некоммерческими организациями в сфере профилактики абортов и информирования населения, совершенствование нормативного правового регулирования в сфере профилактики искусственного прерывания беременности», — уточняется в тексте проекта.

Ожидается, что проведение просветительских работ, в частности в женских консультациях, позволит сократить число абортов и случаев отказа от новорожденных. Исполнителями назначены Минздрав, Минтруд, органы исполнительной власти субъектов РФ, профильные некоммерческие организации. Срок реализации 2021-2024 гг.

В рамках проекта также планируется организация медицинской помощи семьям, которые страдают бесплодием. Количество проводимых процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования в 2021 году планируется довести до 74 тыс. циклов, в 2024 г. — до 80 тыс. циклов. Программа может быть реализованна в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».