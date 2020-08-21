Ефремов добровольно отказался от защиты Пашаева. Заседание перенесли на 24 число

Очередное судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова перенесено на 24 августа. Причиной переноса стал отказ актера от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает ТАСС.

«Это его законное право. В суде нам не давали работать и представлять свою позицию. Ефремов сказал мне в перерыве, что у судьи я и моя коллега Шаргородская вызываем раздражение», — заявил Пашаев.

Он также отметил, что останется консультантом Ефремова. «Он поступил достойно, оставив меня консультантом. Я считаю, что достойно выполнял свои обязанности», — сказал бывший защитник.

21 августа Ефремов в суде заявил, что отказался от обоих своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Оба будут работать с артистом в качестве консультантов. Ефремов также подчеркнул, что решение он принял самостоятельно.

«В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа», — сказала судья Елена Абрамова.

На вопрос о том, нужна ли Ефремову помощь в поиске нового адвоката, актер ответил отказом.