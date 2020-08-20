Врачи не разрешают перевозить Навального, Baza пишет об отеке мозга у политика

Врачи омской больницы, где находится Алексей Навальный, заключили, что политика сейчас нельзя перевозить куда-либо.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter юриста ФБК Ивана Жданова.

Ранее лечащий врач оппозиционера и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева написала в Twitter, что штаб Навального готов воспользоваться предложенной пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым помощью Кремля в случае необходимости перевозки оппозиционера в западные клиники. «Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», – написала она, добавив, что главврач больницы, где находится политик, отказывает жене, ей и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза.

Telegram-канал Baza между тем пишет, что на фоне воздействия токсичного вещества у Навального развился отек мозга, что может привести к летальному исходу, отмечает Znak.com. По информации Baza, врачи пришли к предварительному заключению, что имеется «токсическое воздействие преимущественно синаптического уровня». Природа вещества пока не установлена.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован.

Пресс-служба омского Минздрава сообщила, что у политика не выявили признаков инфаркта, инсульта и инфекций, в том числе COVID-19, передает «Интерфакс». Источник в медицинских кругах ранее сообщил агентству, что врачи поставили политику предварительный диагноз – острое отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации).