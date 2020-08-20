"Вероятно, он что-то скрывает": жена Ефремова выступила в суде свидетелем

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова была допрошена в Пресненском суде Москвы в качестве свидетеля. Об этом пишет «Интерфакс».

По ее словам, актер не извинился перед потерпевшими из-за давления и травли в прессе. Также она рассказала, что их детям поступают угрозы. В частности, ее дочери «пришло СМС-сообщение с пожеланиями сдохнуть вместе с отцом».

«Очень сложно из-за страха выйти из квартиры и очень сложно оказаться в такой ситуации. Я боюсь даже мусор вынести. Просила об этом друзей. Журналисты очень агрессивны», – рассказала Круглякова.

По ее словам, после употребления 200 граммов алкоголя Ефремов переставал себя контролировать. «После этой дозы я ухожу из этого ада. Там уже наступает веселье, широкие такие русские гуляния и чтения стихов. Я не могу и ухожу. Остановиться сам он не мог, к сожалению, он слабый человек», – сообщила Круглякова, отметив, что об употреблении мужем наркотиков она ничего не знает. «Вероятно, он что-то скрывает от меня. Но наркотиков я не помню. Видимо, он принял их, когда потерял над собой контроль из-за алкоголя», – добавила она.

Круглякова заявила, что Ефремов «не признавал вину, несмотря на все заметки в прессе», и хочет «разобраться в том, что случилось». Она пояснила, что актер приносил извинения за ситуацию.

Также супруга Ефремова утверждает, что артист никогда не садился за руль нетрезвым. Она рассказала, что в вечер аварии они созвонились, у Ефремова заплетался язык. «Я разобрала только, что в больнице какая-то женщина, и он куда-то едет», – сообщила Круглякова.